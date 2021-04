PiazzaPulita, Antonella Viola sul vaccino: "Da evitare se si seguono delle terapie. Reazioni, i sintomi a cui fare attenzione"

16 aprile 2021 a

I casi di trombosi dopo la somministrazione dei vaccini di AstraZeneca e Johnson&Johnson continuano a spaventare. Ne ha parlato l'immunologa Antonella Viola, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7. L'esperta, innanzitutto, ha chiarito che prima di farsi il vaccino non bisogna seguire nessuna terapia: "Questo sì potrebbe essere pericoloso", ha avvertito. Le sue parole sono state confermate anche dall'altro ospite in studio, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini.

Bisogna fare attenzione, invece, ai sintomi che potrebbero manifestarsi dopo l'iniezione del farmaco anti-Covid. "Se una persona dopo il vaccino, tra i 6 e i 14 giorni, ha sintomi come mal di testa persistente, problemi di visione, difficoltà respiratoria, dolore addominale e dolore alle gambe - ha proseguito la Viola - deve chiamare il proprio medico e segnalare questa cosa. Per il post vaccinazione i colleghi inglesi e tedeschi stanno sviluppando adesso una terapia basata sulla somministrazione di immunoglobuline e anticoagulanti non eparinici".

Sul suo profilo Facebook, l'immunologa ha parlato anche dell'inaspettata sospensione di Johnson&Johnson negli Stati Uniti dopo alcuni casi di trombosi in seguito a iniezione. L'esperta, in particolare, si è detta preoccupata per la gestione e la comunicazione di questo nuovo stop: "Se tutta l’Europa si muoverà compatta, spiegando le ragioni delle sue scelte, sarà possibile far comprendere ai cittadini che quello che sta accadendo sotto i loro occhi è la più grande dimostrazione dell’efficacia del processo di farmacovigilanza sui vaccini. Ma se ognuno andrà per la sua strada, se si continuerà a dare pareri contrastanti, si metterà davvero a repentaglio la fiducia attuale e futura nei vaccini, nella scienza e nell’Europa stessa".

