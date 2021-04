Gad Lerner contro Matteo Salvini: "Rinviato a giudizio per Open Arms? Eviti di vantarsi"

17 aprile 2021 a

Tutti gli italiani dalla parte di Matteo Salvini tranne Gad Lerner ovviamente. Il giornalista, nel giorno in cui il leader della Lega viene rinviato a giudizio sul caso Open Arms con l'accusa di sequestro di persona, lui attacca: "Sul caso Open Arms sarà la magistratura a giudicare le eventuali responsabilità penali di Matteo Salvini". Fin qui nulla di nuovo se non fosse che poi la firma del Fatto Quotidiano, sempre su Twitter, prosegue: "Ma nel frattempo lui eviti di vantarsi chiamando in causa il "sacro dovere" di difendere i confini della Patria. Almeno per rispetto di chi l'ha fatto davvero". Peccato però che il leader della Lega lo abbia fatto veramente visto e considerato che all'epoca dei fatti era ministro dell'Interno. Sempre per lo stesso motivo, giusto 7 giorni fa, il pg ha richiesto al tribunale di Catania il "non luogo a procedere" contro Salvini sul caso Gregoretti.

"Scioccante". Salvini rinviato a giudizio, Meloni su tutte le furie: cosa non torna nel caso Open Arms

Motivo per cui il numero uno del Carroccio non teme il processo. "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino - ha detto -. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre". E ci va con l'appoggio degli italiani che in queste ore hanno portato l'hashtag #iostoconsalvini primo in tendenza su Twitter.

Video su questo argomento "Sul banco degli imputati dovrebbe esserci qualcun altro". Salvini su Open Arms: chi è il vero colpevole

Fronte comune anche tra gli alleati di centrodestra dove tra Giorgia Meloni e Maurizio Lupi sono stati in tantissimi ad aver espresso la solidarietà a Salvini. "Scioccante", ha commentato la leader di Fratelli d'Italia mentre Lupi ha definito quanto accaduto "un precedente gravissimo". L'accusa è la stessa: le scelte politiche si contrastano in Parlamento e non nelle aule dei tribunali.

Video su questo argomento "Un precedente gravissimo". Lupi sul caso Open Arms: "Le scelte politiche non si contrastano in tribunale"

