Veronica Gentili, "cosa è diventata la Lega": lo sfondone sul "Fatto", demolita da Stefano Lorenzetto

Altro giro, altro sfondone di Veronica Gentili sul Fatto Quotidiano. Già, la giornalista e volto Mediaset finisce ancora una volta nel mirino di Stefano Lorenzetto nella sua "La spremuta dei giornali" pubblicata da Italia Oggi, in cui Lorenzetto fa le pulci ai quotidiani italiani, in cerca di gaffe, sfondoni, incongruenze e uso improprio della lingua italiana. E come è noto a chi segue la rubrica, tra i bersagli preferiti di Lorenzetto c'è proprio la Gentili. E l'ultima edizione della rubrica non fa eccezione.

Si legge, infatti: "Nella sua rubrica del lunedì su il Fatto Quotidiano, Veronica Gentili parla del Carroccio, diventato quasi ontologicamente sia di lotta che di governo", premette Lorenzetto citando la Gentili. E Lorenzetto a stretto giro di posta passa all'attacco: "Forse la signora non sa che l’ontologia è quella parte della filosofia che studia le modalità dell’essere in sé, indipendentemente dalle sue determinazioni particolari o fenomeniche - rimarca -. Se dunque il Carroccio è ciò che è ontologicamente, cioè fin dalle origini, come fa a diventarlo? Sarebbe come dire che qualcuno contrae una malattia genetica. Un non senso", conclude Lorenzetto. Insomma, la Gentili bocciata ancora. Per l'ennesima volta

Tra le curiosità segnalate da Stefano Lorenzetto, anche un titolo de La Stampa, il quotidiano torinese diretto da Massimo Giannini, che effettivamente strappa una risata: "Ragazzino positivo alla cresima, subito una ventina in quarantena". E Lorenzetto commenta con tagliante sarcasmo: "Scoperta una nuova variante del coronavirus: è un sacramento". Touché.

