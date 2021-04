Alessandra Mussolini, la dolorosa confessione: "Perché ho lasciato la politica", una verità mai detta prima

20 aprile 2021 a

a

a

Dopo ventisette anni di militanza, nel 2019 Alessandra Mussolini ha detto addio alla politica. E ne ha parlato nell'ultima puntata di S'è fatta notte con Maurizio Costanzo su Rai 1. La ex parlamentare che è stata protagonista in televisione di due trasmissioni di successo, Ballando con le stelle e Il cantante mascherato, ha confessato: "Ad un certo punto è la politica che lascia te. Nella vita non bisogna pensare con un ego smisurato e dire 'Smetto'. La vita ti porta a fare delle scelte".

"Molto preoccupato dal suo silenzio". Spadafora, clamoroso sospetto su Conte: subito addio al M5s?

Alessandra Mussolini ha poi proseguito: “Nei periodi come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, è giusto pensare di fare cose che non si ha mai avuto la possibilità di fare”. Per esempio, ballare. "Prima di Ballando tutti mi vedevano molto ingessata. Con Ballando con le stelle ho fatto delle vere acrobazie”, ha osservato. Una esperienza che le ha confermato che "nella vita bisogna osare”.

Senza avere paura di cosa pensino gli altri, dei pregiudizi della gente: "Nessun timore di ciò che pensa la gente. Non bisogna avere paura di quello che gli altri possono pensare”, l'importante è provare a realizzare i propri sogni e desideri.

"Solo una cosa". Cav, la clamorosa reazione quando ha saputo dell'amore clandestino tra la De Girolamo e Boccia

Infine, la Mussolini ha rivelato un aneddoto sulla zia Sophia Loren: "Ha seguito Ballando con le stelle. Mi ha detto che tutti mi stavano attaccando perché non mi capivano. Le ho risposto: 'Zia, io lo faccio. Quello che succede, succede'". Quindi interviene Maurizio Costanzo con una battuta in riferimento anche alla sua partecipazione al programma Il cantante smascherato: "Caratterialmente non sei come una pecorella”, le ha detto il conduttore. "Ed è stato proprio questo il bello", ha risposto lei.

"La Meloni tocca il suo massimo". Mentana la incorona, il sondaggio è uno tsunami di voti per FdI: le cifre, caccia al primato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.