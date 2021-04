Sondaggio TgLa7, Enrico Mentana: "Giorgia Meloni tocca il suo massimo". FdI, altro balzo in avanti: le ultime cifre

19 aprile 2021 a

Come di consueto, Enrico Mentana chiude il Tg di La7 del lunedì con il sondaggio sugli orientamenti di voto. Nella giornata del 19 aprile a registrare quello che il direttore definisce "un brusco calo" è la Lega. Il partito di Matteo Salvini passa in una settimana dal 22 per cento al "suo minimo", il 21,2 per cento. Calano con il Carroccio - sempre secondo i dati di Swg - anche il Partito democratico, Forza Italia, Sinistra italiana, Italia Viva e i Verdi. Meno d'impat19to la decrescita della forza politica di Enrico Letta. Rispetto al 12 aprile i dem si lasciano alle spalle un -0,2 arrivando al 19,1. Dello 0,3 per cento invece la perdita di Silvio Berlusconi che si piazza con Fi dietro a Fratelli d'Italia, toccando quota 6,4 per cento.

Non va meglio a Sinistra italia che perde lo 0,2, ferma al 2,8 per cento. E neppure al partito di Matteo Renzi che scende ancora al 2,1 per cento (-0,1). Infine i Verdi che si arrestano all'1,9 per cento scivolando di un -0,3. Diverso discorso per il Movimento 5 Stelle e il partito di Giorgia Meloni. I grillini - nelle rilevazioni di Mentana - recuperano un +0,7 passando dal 17,7 al 18,4. Ben più clamorosa, nonostante la stessa crescita, la scalata di Fratelli d'Italia. "La Meloni - ha spiegato il direttore del Tg di La7 di fronte a queste cifre - tocca il suo massimo".

FdI infatti lascia il 17,3 per cento per accaparrarsi il 18 per cento. Buone notizie anche per Azione, il partito di Carlo Calenda che vede un incremento del +0,3 (3,7 per cento). Stessa sorte tocca anche a +Europa (1,7 per cento con un +0,2 per cento) e Cambiamo di Giovanni Toti. Il partito del governatore della Regione Liguria assiste a un piccolo balzo che lo porta al 1,1 per cento.

