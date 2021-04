Silvio Berlusconi, l'insulto di Natalia Aspesi: "Ha fatto più il Cav per le donne rispetto al Pd? No, ne ha sco*** molte di più"

21 aprile 2021 a

Quando si parla di Silvio Berlusconi il commento di Natalia Aspesi è immancabile. Questa volta la storica firma di Repubblica usa come pretesto per nominare il leader di Forza Italia l'intervista di Rula Jebreal. La giornalista palestinese ha ammesso che il Cavaliere ha fatto molto di più per le donne di quanto fatto dal Pd. "Una dichiarazione ridicola", la definisce la Aspesi che interrogata su mowmag.com è lapidaria. "Ha fatto più Berlusconi per le donne rispetto al Pd? Ne ha sco***e molte, quello sì. Non so se questo è meglio o peggio". Finita qui? Nemmeno per sogno. La giornalista 92enne, anche una volta portata di fronte alla possibilità che la Jebreal abbia criticato i dem più che elogiato gli azzurri, prosegue: "Il Pd non ha fatto andare avanti le donne e Berlusconi sì? Ahhh, ma forse il Pd non le portava a letto".

La Jebreal in un’intervista per il settimanale F non ci era andata per il sottile, facendo terra bruciata nel Partito democratico: "Sono molto delusa dal Pd: invece di portare avanti le donne in gamba, come la straordinaria Elly Schlein, le usa solo per immagine. Se va avanti così non merita il nostro voto. Il paradosso è che Berlusconi, tante volte accusato di comportamenti offensivi nei nostri confronti, indicando due ministre ha fatto di più. Enrico Letta ha vissuto a Parigi, in una realtà più emancipata: spero sia più aperto e ci ascolti".

Letta ha preso il posto di Nicola Zingaretti proprio dopo le rivolte interne al partito, accusato da deputate e senatrici di essere troppo maschilista. Non a caso il Pd ha piazzato ai piani alti del governo solo uomini. E a chi aveva chiesto alla Jebreal dettagli su una possibile candidatura, non ha avuto dubbi. La giornalista non pensa a candidarsi finché non si troverà di fronte a "una società più aperta alle donne. I tempi non sono maturi per una come me, fino a quando non c’è rispetto per persone come Liliana Segre e Laura Boldrini".

