Dritto e Rovescio, Mauro Corona contro Beppe Grillo: "Un uomo disperato, con quel video si è giocato la carriera"

Anche Mauro Corona picchia durissimo contro Beppe Grillo dopo il video della vergogna in difesa del figlio Ciro. Lo fa ospite in collegamento a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 22 aprile. Lo scrittore e alpinista, infatti, non fa sconti al comico grillino, lo boccia su tutta la linea, senza condividere nulla di quanto fatto.

"L'impressione di un uomo disperato anche, ma tra le sue righe di disperazione c'è anche una ribellione, una rivolta impropria, un'esclamazione fuori luogo e fuori tempo", premette Corona. "In questo caso Grillo ha fatto una figura... A mio figlio avrei chiesto cosa ha combinato, avrei atteso di vedere se fosse colpevole o meno. E se lo fosse, deve pagare. Grillo ha porto il fianco a quelli che sono contro di lui", sottolinea lo scrittore.

Secondo Corona, con quel video Grillo "si è offerto ai rivali, ai detrattori, ai nemici. Una cosa improvvida. E improvvida a se stesso soprattutto". "Parole inaccettabili? Sì, se dette da me, da Mauro Corona, è un conto. Grillo forse ha dimenticato che ha un peso nella politica italiana, fa parte delle istituzioni, della Repubblica. Lasciarsi andare a quelle cose lì... credo si sia giocato la carriera con queste esternazioni. E non ha fatto del bene neanche a suo figlio", rimarca Corona. "Poteva risparmiarsi tutto. Le parole sono pallottole che vanno a segno. Questa poveraccia, se tutto è provato, deve denunciare a comando di Grillo? Lo fa quando ha la forza, quando sono passate vergogna e paura", conclude.

