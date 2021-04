PiazzaPulita, Selvaggia Lucarelli imbarazzante sul video di Beppe Grillo: "Vi ricordate Teresa Bellanova?"

23 aprile 2021 a

a

a

La scuola di Marco Travaglio non mente. Già, perché a PiazzaPulita di Corrado Formigli, nella puntata in onda su La7 giovedì 22 aprile, ecco che Selvaggia Lucarelli cerca in un qualche modo di difendere Beppe Grillo dopo l'agghiacciante video in difesa del figlio Ciro. Certo, la blogger spiega che "sulle questioni di stupro uno non vale uno. C'è un giudice che decide. Non Beppe Grillo". E ancora, per completezza di cronaca aggiunge che "il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rappresenta quello che è l'imprinting per un figlio". Benissimo.

"Il coronavirus ha creato dei mostri": la vergogna di Selvaggia Lucarelli contro Matteo Bassetti, questa roba | Guarda

Eppure, la Lucarelli, come detto cerca in un qualche modo di sviare, di spiegare che alla fin fine Grillo è un po' come tutti gli altri. Peccato che la spiegazione a supporto di tale tesi sia semplicemente grottesca, un po' come tutti i fondi di Travaglio: "Non è mio interesse difendere Beppe Grillo e il M5s su questa questione. Sarebbe importante che alcuni di loro parlassero in maniera ferma e decisa. Ma non è che dagli altri partiti...", afferma la Lucarelli prima che il collegamento si interrompa. E quando viene ripristinato, aggiunge: "Anche in altri ambiti, non è che gli altri partiti siano all'avanguardia circa il ruolo della donna. Penso al Pd con solo uomini nei ruoli di potere ma anche a Italia Viva con le due ministre dimissionarie e mute, non ricordo un grande sdegno da parte dei compagni di partito della Bellanova e della Bonetti", rimarca.

"Redazione del Fatto scossa". Cosa sa Dagospia: che strano, dopo il video di Grillo, Selvaggia Lucarelli... Solo un caso?

Insomma, la Lucarelli mette sullo stesso piano il fatto che Bellanova e Bonetti siano state zitte nella ormai celebra conferenza stampa in cui si dimisero con il delirante e increscioso video di Grillo. Già, per Selvaggia "non è che gli altri partiti siano all'avanguardia circa il ruolo della donne". E per quella conferenza stampa e per il fatto che nella stanza dei bottoni del Pd ci siano solo maschietti. Per carità, vero. Ma ci si chiede: è seria quando fa un paragone tra il video di Grillo e queste due questioni?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.