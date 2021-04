Laura Boldrini e il racconto della malattia: "Operata per un tumore al femore, come l'ho scoperto"

24 aprile 2021 a

Laura Boldrini è uscita dall'ospedale cambiata. Lo ha raccontato lei stessa dopo la difficile operazione subita a causa di un tumore al femore, "un sarcoma raro". "Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico", ha ammesso l'ex presidente della Camera e ora deputata del Pd alle colonne del Corriere della Sera. La dem ha dovuto correre contro il tempo, come si fa in questi casi: "Mi hanno tagliato 25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L'osso ricrescerà, ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mia amica non avesse insistito".

Un momento più che delicato che ha cambiato la sua visione per sempre. Ora - ha proseguito senza nascondersi - "ho scoperto di essere vulnerabile e fragile, non avevo mai avuto a che fare con la malattia e sono sempre stata abituata ad avere un modo di vita dinamico e veloce. Ora sto scoprendo un'altra dimensione".

Tanta la solidarietà, da destra a sinistra. A farle gli auguri, sia per l'operazione che per la guarigione, Matte Salvini. "Un bel gesto di civiltà". lo ha definito la diretta interessata per poi aggiungere: "Noto che in Rete sono diminuiti gli odiatori, a conferma del fatto che i leader sui social sono importanti e hanno grandi responsabilità". Accanto a lei sempre sua figlia che però, vivendo all'estero, non ha potuto vedere. "Non è potuta venire per colpa della pandemia - ha precisato - E ci sono anche i miei fratelli che mi stanno molto vicino". D'altronde lei stessa si era detta intimorita perché "non ero preparata ad affrontare una simile malattia".

