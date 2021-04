Roberto Speranza, "ti prego fai...". La spettacolare prima pagina del Tempo: il ministro ridicolizzato, così

26 aprile 2021 a

Oggi, lunedì 26 aprile, riapre più di mezza Italia. Certo non del tutto, ma si torna alle zone gialle, ai ristoranti aperti, certo solo quelli che hanno spazio all'aperto, ma anche a cena. Resta il coprifuoco alle 22, sul quale continua a consumarsi un'aspra battaglia politica tra chi, come Lega e Mariastella Gelmini per Forza Italia, chiedono di spostarlo o di abolirlo, e chi, come Roberto Speranza, tiene duro sulla linea delle chiusure.

Già, Speranza. Ieri, domenica 25 Aprile, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, tanto per cambiare ha predicato prudenza. Ha insistito più volte sulla parola "restrizioni", ha evocato il dramma dell'India come una sorta di monito, ha spiegato perché, a suo giudizio, il coprifuoco resta una misura fondamentale. Insomma, come sempre ha spinto per chiudere il più possibile, come ha sempre fatto. Tanto che Salvini, tempo fa, dopo un faccia a faccia con Speranza affermò che gli sembrava di "parlare con un muro". Parole che lasciano intendere come l'ossessione di Speranza per le chiusure sia percepita un po' a tutte le latitudini.

E oggi, lunedì 26 aprile, giorno di riaperture, su questa ossessione del ministro gioca Osho, nella sua consueta interpretazione in prima pagina su Il Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis. Il titolo su cui fa ironia il vignettista recita: "Mezza Italia apre fra polemiche solo all'aperto". Ed ecco che sotto al titolo campeggia una foto di Roberto Speranza, occhi rivolti verso il cielo, mascherina sulla bocca e mani giunte quasi in preghiera. E il ministro, rivolgendosi all'altissimo, implora: "Ti prego fai piovere". Speranza colpito e affondato da Osho, in una vignetta semplicemente strepitosa.

