L'Aria che tira, la grottesca difesa del coprifuoco del piddino Marcucci: "Oggi faccio 35 anni di matrimonio", Minzolini lo ridicolizza

"Certe misure devono sempre avere una razionalità": Augusto Minzolini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, è molto critico nei confronti di alcune delle regole decise dal governo per le tanto sognate aperture. Una di queste riguarda il coprifuoco e i ristoranti. "Se mi apri il ristorante la sera e mi metti il coprifuoco alle 22, proprio dal punto di vista logistico non c’è razionalità, allora non aprire i ristoranti la sera oppure chiudi alle 23", ha detto il giornalista rivolgendosi all'altro ospite della Merlino, il senatore del Pd Andrea Marcucci.

"Il problema è che mancano i controlli, perché se vengono dati dei protocolli, questi devono essere rispettati, altrimenti facciamo le norme dello Stato borbonico che non vengono rispettate - ha continuato la firma del Giornale -. Però è vero anche che, visto che hai un’opinione pubblica stressata, tu la logica la devi spiegare ai tuoi interlocutori che stanno a casa e che da un anno tirano la cinghia".

Il dem poi è intervenuto dicendo: "Oggi faccio 35 anni di matrimonio e stasera alle 20 posso andare al ristorante e finire la cena alle 21 e andare a casa". "Perché sei toscano, a Napoli al ristorante ci vai alle 22", ha controbattuto prontamente Minzolini. A quel punto è intervenuta la Merlino che - rivolgendosi a Marcucci - ironicamente ha detto: "Le voglio fare i complimenti, perché sta in un partito che fa continuamente divorzi, scissioni, crisi e il suo matrimonio invece funziona. Bravo Marcucci".

