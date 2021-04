Ballando con le Stelle, bomba di Anna Oxa: "Da quando mi sono fatta male dalla Carlucci...", accusa pesantissima alla Rai

26 aprile 2021 a

“Da anni non sono in tv, eppure ho un pubblico enorme e sono sui giornali anche se non parlo”: è un po’ polemica Anna Oxa quando parla del mondo della televisione nell’intervista al Corriere della Sera. In particolare, fa riferimento a un programma specifico: “Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando, la Rai mi ha chiuso le porte, questa non è violenza?”. Prima di dire ciò, la celebre cantante ha spiegato anche di essere stata oggetto di critiche feroci, quando nel 2006 partecipò a Sanremo con la canzone “Processo a me stessa”: “Nessuno parlava del brano, dicevano solo cose per ferire, ma io ho vissuto il processo creativo, che m'importa se altri fanno il branco e devono sbranare il lupo? È una vita che provano a farlo”.

Anna Oxa, che a breve compirà 60 anni, ha parlato anche del suo ritiro svizzero nella natura: “Ci sono le montagne, cascate, boschi, animali, fiori e piante. Qui vedi tutto: l'inverno, la neve, la primavera. Stare nel flusso della natura è essenziale per stare nel processo creativo”. L’artista ha poi risposto a chi la definisce sensuale e peccaminosa: “Non avendo una mente peccaminosa, non mi sono mai vista tale. Le tante cose che si sono viste dipendono dalla mente di chi guardava. Di sicuro, in me, non ho mai avvertito volgarità”.

A una domanda sull’amore, invece, la Oxa ha risposto: ”Che importanza ha se amo, se non amo? Se piaccio o no? I media non vogliono sapere di Anna Oxa, vogliono la loro storia di Anna Oxa, ma la mia forma di vita non è quella, è quella di Primo Cuore (Canto Nativo), che è oltre ogni forma-canzone nota e che è uno sguardo all'umanità. Sono divorziata e ancora mi parlate dai miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili”.

