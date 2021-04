Tagadà, clamoroso Matteo Bassetti: "Chi lo ha detto? Crisanti? Mi pare che...", demolisce il collega con una frase

28 aprile 2021 a

Complici le riaperture, iniziate lunedì, lo scontro tra virologi è tornato ai massimi livelli: tra favorevoli e contrari. O meglio, contrarissimi. Tra questi ultimi si segnalano per la veemenza con cui sostengono le loro posizioni Massimo Galli e soprattutto Andrea Crisanti. Quest'ultimo infatti ha profetizzato una nuova ondata a fine maggio e altre chiusure, parlando di decisione sbagliata oltre che politica. Già, Crisanti sta letteralmente impazzando in televisione dove continua a sostenere le tesi più allarmistiche.

Tra chi al contrario si schiera a favore delle riaperture c'è Matteo Bassetti, il direttore malattie infettive del San Martino di Genova. E Bassetti era ospite in collegamento a Tagadà di Tiziana Panella, il programma del pomeriggio in onda su La7. Si parlava di varianti, di quanto queste possano essere diffuse nel nostro Paese, ora che in particolare la variante indiana spaventa, nonostante molteplici rassicurazioni circa l'efficacia del vaccino.

Bassetti, a Tagadà, sostiene che "ci sono le varianti che circolano nel nostro paese a livello delle singole aree". A quel punto la Panella lo interrompe: "Le leggo cosa dice testuale Crisanti". Dunque cita le parole dell'esperto veneto, il quale sostiene che "facciamo pochissimo sequenziamento e quindi non abbiamo il quadro reale delle varianti in circolazione". Ed ecco che Bassetti chiede: "Chi lo ha detto? Crisanti? Mi pare che non gli vada bene niente, dispiace", taglia corto con una smorfia che la dice lunghissima. Insomma, pochissime parole, ma durissime, conc ui prosegue lo scontro a distanza tra i due, che già nei giorni scorsi più volte si sono punzecchiati, sempre a distanza, in differenti trasmissioni televisive, dove continuano a spopolare.

