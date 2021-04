Selvaggia Lucarelli demolisce Diletta Leotta: "Giornalismo spazzatura? Quelle foto mentre fai yoga..."

28 aprile 2021 a

Dagospia ha pubblicato l’indiscrezione di un flirt tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma (e su Oggi sono spuntate anche le fotografie del loro bacio). La Leotta però è fidanzata con l’attore turco Can Yaman e soprattutto sta pianificando il matrimonio. Pronta la replica della giornalista sportiva che sul suo profilo Instagram ha scritto una lunga invettiva contro la "stampa spazzatura". Intervento che ha però provocato la reazione di Selvaggia Lucarelli.

“Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria privata ai media“. Questo l'incipit del post Instagram di Selvaggia Lucarelli. “Il gossip è questo, se non ti piace il gioco fai come tanti: non racconti nulla di te, lavori e la foto col fidanzato o le foto mentre fai yoga te le tieni nell’album di famiglia“. La Lucarelli parla anche dell’immagine della donna: “Ma davvero una donna nel 2021 sente di dover difendere la propria moralità pubblicamente? Ma soprattutto, se anche una donna avesse voglia di cambiare uomini quanto le mutande, sarebbe una mangiauomini?“.

Infine la giornalista lancia un appello contro il catcalling virtuale che spera sia accolto anche dalla Leotta: “Sarebbe più utile ed educativo che invocasse il rispetto di tutti quelli che le scrivono le peggiori schifezze sui social. Evidentemente però la preoccupa di più un articolo scemo di gossip o l’idea che la nonna possa pensare che la si giudichi una mangiauomini che questo abominevole catcalling virtuale che si legge sui suoi social. Io se avessi 20 anni e fossi Diletta Leotta probabilmente estrarrei dal bussolotto il fidanzato del giorno, e certo non mi occuperei di difendere la mia moralità. Al massimo, smentirei, certo non mi offenderei", conclude la Lucarelli.

