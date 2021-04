Alberto Zangrillo sfida i catastrofisti: "Pronto soccorso Covid vuoto. Cari signori...", la bordata del medico

30 aprile 2021 a

Alberto Zangrillo dà un annuncio clamoroso in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Cari signori giornalisti, questa mattina (30 aprile, ndr) il Pronto Soccorso #Covid19 del San Raffaele è vuoto". E questo grazie alla scienza: "Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza". Un cinguettio che ha immediatamente scatenato una serie di reazioni. Positive e negative. Il suo collega Roberto Burioni, per esempio, ha messo un "cuoricino" e lo ha rilanciato con un altro tweet in cui aggiunge: "Buone notizie. Si comincia a vedere l’effetto delle vaccinazioni e dell’impegno di tutti. Non molliamo proprio ora che stiamo vincendo".

Ma ci sono anche parecchi commenti negativi e quasi tutti si riferiscono all'annuncio di Zangrillo di un annetto fa quando disse che il virus era "clinicamente morto". "Più o meno la data coincide, con quel giorno del 2020 quando disse che il virus era clinicamente morto. Non so se ridere o piangere", scrive una. "Lei è lì stesso dott Zangrillo che sosteneva lo scorso anno che il virus è morto? Purtroppo ci sono stati altri 100 mila morti dopo. Farebbe bene a tacere", aggiunge un altro.

C'è poi chi ironizza: "Scusi dottor Zangrillo, lo so che il mio non è un atteggiamento scientifico, però, cortesemente, potrebbe visti i precedenti evitare in via precauzionale di lasciarsi scappare altre gufate intergalattiche? Grazie". Anche l'infettivologo Massimo Galli viene tirato in mezzo. C'è chi si chiede quando risponderà a questo annuncio e chi sottolinea che stamattina non si è ancora visto in tv. Di certo anche questo ultimo tweet di Zangrillo farà molto discutere il mondo scientifico.

Solo ieri, annunciando che Pierpaolo Sileri era diventato papà per la seconda volta, aveva detto che "dovremmo iniziare a contare i neonati".

