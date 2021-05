Michele Santoro, la Dago-bomba: "Si infila nella tana del nemico Berlusconi", pronto all'ospitata in Mediaset

02 maggio 2021 a

Stasera, domenica 2 maggio, Michele Santoro sarà ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena. Si tratta della terza comparsata su La7 nel giro di una settimana: prima era andato a trovare Lilli Gruber a Otto e Mezzo, poi Enrico Mentana gli ha dedicato uno Speciale del Tg di La7 incentrato sulla mafia. Il tutto per promuovere il suo ultimo libro appena uscito. E la mafia è il filo conduttore che lo lega anche a Giletti, che da qualche tempo vive sotto scorta, in seguito alle minacce ricevute dal boss Filippo Graviano.

Su tale tema Santoro ha collezionato numerose e storiche pagine televisive. Ma a proposito del piccolo schermo, l’ex conduttore della Rai sembra avervi fatto definitivamente ritorno: stando alle indiscrezioni raccolte da Dagospia, l’agenda di Santoro sarà piena di impegni anche nella prossima settimana. “A Cologno Monzese serpeggia una notizia bomba”, si legge in un flash del sito di Roberto D’Agostino: “Domani sera potrebbe essere ospite di Antonio Ricci nella parte finale di Striscia la Notizia. Per promuovere il suo libro ‘Michele chi?’ è pronto a infilarsi anche nella tana del suo vecchio ‘nemico’ Berlusconi”.

Poco prima sempre da Dagospia era giunta un’altra indiscrezione riguardante Santoro e le ospitate in tv: “sta facendo il giro delle sette chiese per promuovere il suo libro. Mercoledì sera sarà ospite del suo nemico amatissimo Bruno Vespa a Porta a Porta”.

