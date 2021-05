Matteo Bassetti a L'aria che tira: "AstraZeneca anche agli under 60 è una scelta di buonsenso"

03 maggio 2021 a

Si parla anche di vaccini in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 3 maggio. E Matteo Bassetti, che è in collegamento da Genova, commenta la notizia su AstraZeneca, il vaccino anglo-svedese che verrà somministrato anche agli under sessanta: "Mi sembra un ragionamento di buonsenso quello che fa il generale Figliuolo", spiega l'infettivologo dell'ospedale San Martino: "I dati inglesi dicono che loro lo hanno usato in tutte le classi di erà. Arrivare fino a 50 anni, con ovviamente alcune limitazioni, per esempio per le donne sotto i quarant'anni, mi pare una decisione di buonsenso".

Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco), sottolinea Matteo Bassetti, "raccomanda di fare il vaccino a chi ha più di sessant'anni, non è un ordine". Quindi, conclude l'infettivologo del San Martino di Genova, "la scelta è ragionevole. Ne abbiamo molti milioni di dosi ed è giusto utilizzarle sulle persone a cui può dare un beneficio, come hanno dimostrato gli inglesi". Quindi ben venga AstraZeneca anche per i meno anziani.

Questa mattina 3 maggio, il generale Francesco Paolo Figliuolo all'inaugurazione dell'hub vaccinale presso il polo natatorio della Fin ad Ostia, aveva infatti annunciato: "AstraZeneca è stato consigliato per determinate classi di età ma Ema dice che va bene per tutti. In Gran Bretagna lo hanno fatto in 21 milioni di persone, ci sono effetti collaterali infinitesimali. Dobbiamo impiegare tutto ciò che abbiamo altrimenti il ritmo della campagna vaccinale non raggiungerà gli obiettivi previsti". Per questo motivo, ha sottolineato Figliuolo, "è probabile che nell'arco della rolling review si possa valutare l'estensione anche agli under 60. Ne stiamo parlando con il Cts, l'Iss e l'Aifa in base a studi fatti in Gran Bretagna. I vaccini vanno impiegati tutti".

