Caterina Collovati umiliata in pubblico: "Inutile che lecchi il c***". Lei lo scopre: chi è l'uomo che la insulta, posizione compromettente

Sui social i personaggi pubblici spesso devono fare i conti con persone che non hanno timori a dire la loro, a rispondere e anche a insultare delle volte. È quanto accaduto a Caterina Collovati, giornalista e volto televisivo nonché moglie dell'ex calciatore Fulvio Collovati, campione del mondo nel 1982: sul suo profilo Instagram, ha postato lo scambio di commenti con un utente che non usava parole tenere nei suoi confronti.

«Quando l'hater non è affatto anonimo, ma scopri che ricopre un ruolo prestigioso per conto di un'azienda internazionale che fa dello stile il proprio biglietto da visita. Però, che stile! Proprio vero, l'abito non fa il monaco anche se di Gucci". Così scrive la Collovati nel suo post a corredo dello screenshot. Il personaggio in questione e Lorenzo D'Elia, e lavora per Gucci in un ruolo di primo piano.

Nello scambio D'Elia scriveva alla Collovati: "Non perdi mai l'occasione di tacere". "Taci tu, chi ti conosce?", risponde lei. E lui ancora: "Tanto in Rai non ti chiama nessuno. Inutile che lecchi il c...". E la Collovati ribatte ancora: "Non lecco nessuno, in Rai ci sono già. Informati e usa un linguaggio meno volgare, altrimenti sloggia da questa pagina". Una risposta che pone fine allo scambio e che evidenzia come la Collovati sia riuscita a mettere a posto l'hater di turno riconoscendo anche il suo profilo professionale.

