Silvio Berlusconi, "momenti di smarrimento": retroscena-Bisignani, come sta davvero il Cav

Come sta davvero Silvio Berlusconi? Il leader di Forza Italia è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove ha trascorso oltre 20 giorni fa per problemi cardiaci. Dopo aver effettuato una serie di controlli, il Cav è tornato a casa ma con una chiara raccomandazione di Alberto Zangrillo: quella di allestire nella sua villa di Arcore una camera con tutte le strumentazioni mediche necessarie al monitoraggio del suo stato di salute.

Intervistato da Alberto Maggi per affaritaliani.it, Luigi Bisignani ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulle condizioni dell’ex presidente del Consiglio: “Con Berlusconi bisogna avere l’affetto e la tenerezza che si ha per i nonni che hanno avuto molti acciacchi e che alternano momenti di lucidità a momenti di smarrimento”. Fonti vicine al Cav fanno sapere che comunque le sue condizioni sono sotto controllo: Berlusconi era stato portato al San Raffaele lo scorso 6 aprile, arrivando in elicottero dalla villa della figlia Marina in Provenza.

A pesare sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia sarebbero ancora gli strascichi del Covid, come ha spiegato nei giorni scorsi l’avvocato Federico Cecconi. Quest’ultimo è il suo legale nel processo Ruby Ter che è stato più volte rinviato per legittimo impedimento. Berlusconi era risultato positivo al coronavirus il 3 settembre dell’anno scorso, ma negli ultimi mesi avrebbe accusato qualche problema riconducibile proprio agli strascichi del Covid.

