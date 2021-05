Guido Crosetto su Pierpaolo Sileri minacciato: "Un modo per intimidirlo per le sue posizioni contro i poteri forti"

04 maggio 2021 a

Pierpaolo Sileri costretto ad andare in Procura "a fare un esposto". L'ammissione arriva dallo stesso sottosegretario alla Salute che ha ammesso: "Sto subendo diverse pressioni, qualche minaccia". Nessuno conosce l'identità di chi minaccia Sileri, anche se un sospetto c'è: “A volte quanto ci si mette contro il sistema questo è quello che si deve pagare. Ma io rimango al mio posto e me ne infischio". Dello stesso parere Guido Crosetto che in difesa di Sileri cinguetta: "Ho letto alcuni attacchi a Pierpaolo Sileri che sembrano più un modo per intimidirlo per le sue posizioni contro alcuni poteri forti, non politici, all’interno del Ministero, che forieri di problemi, visto che lo accusano di aver fatto attività che poteva fare".

Non a caso qualche mese fa Nicola Morra riferiva che Sileri era sotto scorta: "Pierpaolo Sileri è stato oggetto di minacce per cui è da qualche giorno sotto tutela - faceva sapere il presidente della Commissione Antimafia -. Fare il proprio dovere spesso significa esporsi a rischi di ritorsione. Ma Sileri è uno che difficilmente si intimorisce".

Tanti i messaggi di solidarietà. Tra questi anche quello del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Massima vicinanza al vice ministro Pierpaolo Sileri per le minacce ricevute. Pierpaolo oltre a essere un grande professionista è anche una persona corretta, genuina, con la schiena dritta. Avanti così, siamo tutti con te, hai il nostro sostegno. Non ci facciamo intimidire da nessuno".

