Nick Kamen, fine tragica: morto a soli 59 anni l'ex modello e cantante lanciato da Madonna negli anni 80

05 maggio 2021 a

a

a

Debuttò nel mondo musicale, dominato all'epoca dai video musicale, nel 1986. Fu un fenomeno, lanciato da Madonna, che nacque subito simultaneamente in tutto il mondo. Nick Kamen è morto oggi, mercoledì 5 maggio, a 59 anni, in un momento della sua vita di allontanamento dalla sua figura pubblica. Non appariva come modello, il suo primo lavoro, su una rivista dal 2002, si era ritirato dalle scene musicali e per anni ha vissuto in Marocco. Nel 2020, quasi profeticamente, era uscito un cofanetto contenente i suoi 4 album più due dischi di materiale extra, con un libretto di accompagnamento con le sue immagini più belle.

"Dubbi sulla morte". Il pm dispone l'autopsia sul corpo di Solange: qualcosa non torna

Era diventato famoso alla fine degli anni '80 con la hit Each Time You Break My Heart del 1986. La notizia della morte è stata data tramite Instagram dall'amico e collega Boy George con una foto che li vede insieme nel periodo del massimo successo. Ma era diventato un sex symbol grazie alla pubblicità di un jeans dove si spogliava e gettava i suoi pantaloni, rimanendo in boxer, in una lavanderia a gettoni.

Morto il fratello di Dayane Mello a 27 anni, la tragedia colpisce il GfVip: "Fuori dalla casa a tempo"

Per il momento non sono state ancora chiarite le cause della sua morte, avvenuta la scorsa notte. Fu proprio quello spot, notato da Madonna, a mettere in contatto Kamen con la cantante che scelse di affidargli proprio la hit Each Time You Break My Heart, in cui Madonna è a i cori. La hit, che raggiunse la vetta della classifica inglese e ottenne grande successo anche in Germania, Spagna, Francia e Italia, diede il titolo all'omonimo album che seguì, primo dei quattro dischi che Nick Kamen pubblicò tra il 1987 e il 1992.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.