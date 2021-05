Antonella Boralevi, Dago malizioso dopo la rissa con Bassetti: "Perché è sempre in tv? Boh, ma si dice che da giovane..."

06 maggio 2021 a

a

a

La rissa tra Matteo Bassetti e Antonella Boralevi in diretta a Zona Bianca su Rete 4 è finita nel peggiore dei modi, con l'infettivologo che ha addirittura mandato a quel paese la giornalista, accusandola di essere ignorante sul tema Covid. A sganciare una bomba sulla Boralevi ci pensa adesso il critico cinematografico Marco Giusti, che su Dagospia scrive: "Resta la domanda del perché venga invitata ovunque la Boralevi. La cosa più interessante è che raccontano che da giovane fosse stata molto legata a Tanio Boccia, celebre king of Z movies… E che lui avesse perso la testa per lei…".

"Ma vaffanc*** ignorante, ti devi vergognare". Bassetti a valanga, scena mai vista: insulti in diretta alla "terrorista" Boralevi

La giornalista, insomma, veniva corteggiata da un regista di film a basso budget, Tanio Boccia, venuto a mancare nel 1982. Tornando alla rissa televisiva, tutto è nato da una battuta infelice che la scrittrice ha fatto rivolgendosi al direttore della Clinica di malattie infettive San Martino di Genova. "Bassetti sta molto poco in corsia, perché sta sempre in televisione", ha detto ironicamente la Boralevi.

"La misura serve", "No, gli italiani non devono essere catechizzati": Boralevi-Telese, rissa a Otto e mezzo sul coprifuoco

Le parole della giornalista, però non sono piaciute all'infettivologo, che ha replicato: "Ma vaff*** va! Questa signora stasera ha detto una cosa grave. Lei si deve vergognare, si vergogni io se fossi in lei mi vergognerei". E ancora: "Lei è ignorante su quello di cui ha parlato fino ad ora, sarà una bravissima scrittrice ma una grande ignorante di Covid. Lei non capisce niente, tra quelli che vanno in televisione è quella che capisce di meno".

"Quel vizio...". Telese la interrompe, la Boralevi lo brutalizza: volano stracci dalla Gruber | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.