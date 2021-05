Francesca Pascale durissima dopo la frase di Antonio Tajani: "La famiglia non esiste senza figli? Non voterò più Forza Italia"

07 maggio 2021 a

a

a

"Ecco perché non voto più Forza Italia". A scriverlo in una storia su Instagram è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, da sempre impegnata in battaglie a favore dei diritti e vicina alla comunità Lgbt. La Pascale è furibonda e a corredo di una foto con la citazione dello stesso Antonio Tajani - "La famiglia non esiste senza figli" - a grandi caratteri mostra la scritta: "Perché non voto più @forzaitaliaufficiale!" e pubblica la celebre canzone dei Doors, The end, come sottofondo. Poi la Pascale, pubblica un'altra foto con la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità gay, Lgbt, e mette un conto alla rovescia verso la legge Zan, stavolta con sottofondo della canzone di Fedez Bella storia.

Una durissima presa di posizione quella della Pascale contro Tajani, numero due del partito di Berlusconi, finito nella bufera per una dichiarazione sulla famiglia pronunciata ieri 6 maggio durante la conferenza stampa organizzata da Forza Italia per presentare l'iniziativa 'Mamma è bello'. La frase incriminata è appunto "Non esiste una famiglia senza figli". Parole che hanno provocato la dura reazione di vari follower sui social, a cominciare dalla pagina Facebook del coordinatore nazionale azzurro, e che, raccontano, avrebbero suscitato vari malumori anche nel partito.

L'unico azzurro a criticare pubblicamente Tajani è il senatore forzista Luigi Vitali, che con una lo ha invitato a correggere il tiro o a scusarsi: "Leggo dalle agenzie di stampa che Tajani avrebbe detto che 'non esiste famiglia senza figli'. Non mi sembra che sia stata smentita dall'interessato questa dichiarazione. È evidente - ha scritto ancora Vitali - che Tajani esprime un parere personale che, per quanto mi riguarda non condivido ed è fuori dai principi liberali di Forza Italia. Credo che debba chiarire o scusarsi per l'improvvida affermazione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.