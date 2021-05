Antonio Tajani, a Tagadà la battutaccia di Antonio Padellaro: "Difende la famiglia perché in Forza Italia ne hanno due o tre"

07 maggio 2021 a

Non possono mancare le frecciate a Tagadà dove Antonio Padellaro se la prende con Antonio Tajani. Il motivo? Il numero due di Forza Italia si è espresso così sulla famiglia: "La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste. Le nostre politiche sono sempre state a sostegno della maternità, ad esempio nel Recovery plan presentato dal governo italiano a Bruxelles c’è una parte consistente sugli asili nido. Noi continuiamo ad andare in quella direzione. Maternità significa anche rispetto della donna e noi dobbiamo tutelare il ruolo della donna nella società permettendole contemporaneamente di essere madre e di realizzarsi nel lavoro". Una frase che ha scatenato il fondatore del Fatto Quotidiano che, ospite di La7 di Tiziana Panella, si è lasciando andare a una "battutaccia": "Difende la famiglia, molti nel suo partito ne hanno due o tre". Un'uscita che strappa una risata alla conduttrice che lo segue così a ruota.

Contrariata anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, che non ci è andata per il sottile: ecco "perché non voto più Forza Italia", ha scritto in una storia su Instagram. Eppure la precisazione del coordinatore nazionale di Forza Italia: "Da sempre mi batto a difesa della famiglia e del ruolo della donna nella nostra società. Come da sempre sono un sostenitore delle adozioni (anche a distanza) che rappresentano un atto di amore. Lungi da me voler offendere chi non può avere figli. Ho cercato soltanto di esprimere un’opinione - legittima e che va rispettata come tutte le altre - sulla questione del calo demografico. Senza voler offendere e discriminare chicchessia", precisa su Facebook il vicepresidente.

In soccorso anche il deputato Gianfranco Rotondi: "Le dichiarazioni di Tajani sulla famiglia sono una tempesta in un bicchiere d’acqua. Lui parlava nell’ambito della festa della mamma,e naturalmente valorizzava la centralità della esperienza di maternità e paternità. Le sue parole sono state estrapolate da un discorso complessivo nel quale non vi era certamente il proposito di mancare di rispetto alle famiglie senza figli".

