Fedez replica a Matteo Salvini: "Ora la priorità di un politico è fare un confronto con un rapper?"

Prosegue il botta e risposta tra Matteo Salvini e Fedez. Dopo gli attacchi del cantante dal palco del Concertone del Primo maggio alla Lega e l'appello del numero uno del partito disposto a vedersi per un caffè, ecco che arriva la replica del marito di Chiara Ferragni. "Ma scusate, ora la priorità di un politico è fare un confronto tv con un rapper? La prossima mossa? Fare una sfida di break dance? Io onestamente preferisco stare a casa con la mia famiglia patatoni miei". La risposta arriva dopo che l'ex ministro, davanti alle telecamere di Porta a Porta, lo aveva accusato di sottrarsi a un confronto televisivo con lui sul tema del Ddl Zan: "Forse è più comodo fare un monologo e sfuggire al confronto", aveva detto in studio da Bruno Vespa.

Ma oltre che da Vespa, Salvini aveva rievocato la vicenda "Fedez e Rai" a Terni, a margine di un'iniziativa. "Fedez? - parlava a chi chiedeva chiarimenti in merito -. Abbiamo parlato anche troppo di 'sto tizio. E poi sono tutte beghe a sinistra. Quindi si mettano d'accordo tra di loro". E ancora: "Se un direttore di rete di sinistra denuncia un cantante di sinistra, trovino una sezione del Pd e si mettano d'accordo. Non riesco a fare il tifo per uno o per l'altro".

Poi nel dettaglio sul caffè a Fedez, il leader del Carroccio ha sottolineato di averlo "invitato più di una volta a un confronto. Ma - ha specificato - si è sempre negato, si è sempre sottratto. Basta, ho altro da fare nella vita che inseguire Fedez. Gli rinnovo l'invito se vuole civilmente a confrontarci sui temi del lavoro, dei diritti, dell'amore, dei giovani, della musica. Se preferisce i monologhi senza possibilità di replica".

