Sergio Mattarella, cosa esce dal Quirinale: "Gentili coniugi Jalisse", una lettera clamorosa

Il Quirinale meglio dell'Ariston. I Jalisse, duo famosissimo per aver vinto un Festival di Sanremo da semi-sconosciuti con il tormentone Fiumi di parole a metà anni 90 e poi essere letteralmente "spariti" dalla, rifiutati quasi ogni anno dalla kermesse musicale più famosa d'Italia, stupiscono tutti su Instagram pubblicando una lettera decisamente speciale: "Gentili coniugi Jalisse", è l'incipit della missiva, firmata niente meno che dal presidente Sergio Mattarella.

Certo, una intestazione un po' particolare (viene il dubbio, legittimo, che il Capo dello Stato e il suo staff non sappiano chi siano di preciso i "coniugi Jalisse", al secolo Fabio Ricci e Alessandra Drusian), ma il "peso" non cambia: il duo pop aveva invitato Mattarella ad ascoltare il loro ultimo lavoro, in cui spicca la canzone Speranza in un fiore, dedicata agli anziani morti durante questo anno terribile di pandemia da coronavirus.





Mattarella così risponde all'appello, con entusiasmo, invitando i Jalisse a inviargli il materiale. L'Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica, si legge nella lettera postata su Instagram dai Jalisse, è incaricato "di ringraziarvi per le cordiali espressioni di stima indirizzategli e per il desiderio di sottoporgli il cd di canzoni inedite. "Nel frattempo - certo che sconfiggeremo presto, tutti insieme grazie ai vaccini, la pandemia – invio a Voi e ai Vostri cari un saluto molto cordiale da parte del Presidente Mattarella, cui unisco con piacere il mio personale".

