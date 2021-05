Francesca Pascale diventa imprenditrice: coltiverà cannabis. Lo smacco a "una certa brutta destra"

08 maggio 2021 a

Francesca Pascale rompe il silenzio e per la prima volta dopo lungo tempo si concede a un'intervista. "Nella mia vita ho votato soltanto due leader: Marco Pannella e Silvio Berlusconi. Ho iniziato a frequentare sin da giovane le sedi di Forza Italia, piena di sogni e di speranze, assumendo ruoli nella classe dirigente, fino a candidarmi e ad essere eletta. Oggi invece non la riconosco più, sta perdendo la sua essenza di partito liberale di massa. Inseguire a destra i movimenti sovranisti significa snaturare quello che Berlusconi voleva che fossimo: un partito liberale moderno di respiro internazionale, al fianco dei più deboli". La frecciata sul Mattino arriva proprio il giorno dopo la polemica sollevata da Antonio Tajani che ha definito famiglia quella dove ci sono dei figli.

Una frase subito spiegata che ha comunque indignato l'ex compagna del Cavaliere: "La posizione di alcuni fa molto male a me, come a molti altri amici di Fi. Non siamo mai stati la destra rabbiosa che urla, che distrugge e non costruisce, ma sempre combattuto per le libertà individuali di tutti. Cercare voti a destra è sbagliato, idealmente e strategicamente, perché chi è di destra preferirà sempre e comunque Salvini o Meloni". Non è infatti una novità che la Pascale sia da sempre a fianco del mondo LGBTQ.

La storia d'amore tra l'ex premier e la Pascale è finita mesi fa, ma lei ammette che "Berlusconi è, e sarà sempre, l’uomo più importante della mia vita". Dal giorno della rottura però la routine della Pascale è cambiata. Ora - spiega - la sua è "una vita più autentica, soprattutto perché la vita a 36 anni cambia, così come i sogni e le priorità. Creerò un’azienda agricola che si occupi della coltivazione e lavorazione della cannabis light, facendo lavorare tutte quelle donne che, una volta uscite dal carcere, hanno bisogno di qualcuno che dia loro una seconda possibilità. Un progetto sociale, ambizioso, fatto in sinergia con le associazioni. È proprio la legalizzazione della cannabis, un altro tema che mi vede molto lontana da una certa brutta destra". Insomma, la Pascale non nasconde novità in arrivo.

