Domenica In, Pierpaolo Sileri scansa gli allarmisti: "Godiamoci il sole e la vita, verso lo slittamento del coprifuoco"

Primo ospite della puntata del 9 maggio di Domenica In Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute ha voluto rassicurare gli italiani dal salotto di Mara Venier: "Trovo sia giusto dare buone informazioni, complete, rassicuranti, ma anche reali. Non siamo fuori dall’epidemia: godiamoci il sole e la vita, nel rispetto delle regole. Le vaccinazioni stanno andando avanti, abbiamo messo in sicurezza il Paese e non faremo passi indietro. I numeri stanno crescendo veramente tanto". Insomma, una frecciata al ministro della Salute Roberto Speranza, molto più allarmista.

Su Rai1 ha anche commentato il calo dei contagi, per molti da giustificare con l'arrivo del caldo: "Osserveremo - ha proseguito in riferimento a un possibile cambio di rotta del Covid-19 - forse un aumento dei contagi nella popolazione più giovane, rappresentata da coloro che si muovono di più e che non sono ancora vaccinati. Questo però non si rifletterà su un aggravamento della pressione ospedaliera, anche se questo non significa che in automatico non si finirà in ospedale e non si rischierà di morire. Vietato mollare il rispetto nei confronti degli altri: indossiamo la mascherina, rimaniamo distanziati, laviamoci frequentemente le mani. Le cose presto andranno meglio, probabilmente anche il coprifuoco potrebbe essere spostato in avanti".

D'altronde Matteo Salvini con la Lega lo hanno già annunciato: "Nel prossimo Cdm chiederemo di abolire il coprifuoco". Intanto diversi retroscena danno un possibile slittamento alle 24 dal 14 maggio, mentre una presunta abolizione dell'obbligo di rientrare in casa da metà giugno. Ancora presto però per annunciarlo: mancano i dati del consueto monitoraggio del venerdì, anche se tutto fa pensare a buone novità.

