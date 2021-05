Sergio Mattarella e Piero Angela, il retroscena sul colloquio al Quirinale: "Devi candidarti", pressioni senza precedenti

12 maggio 2021 a

“Ho detto al presidente Mattarella che deve ricandidarsi, serve il bis”. Intervistato da La Repubblica, Piero Angela ha svelato una parte della conversazione che ha avuto con il capo dello Stato, che lo ha ricevuto al Quirinale per assegnargli l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica. “Anche mia moglie - ha aggiunto il grande divulgatore scientifico, oggi 93enne - che mi accompagnava, gliel’ha detto: ‘Presidente, ci pensi’. È una persona amata, stimata e rappresenta il Paese. Una sua rielezione sarebbe importante”.

Mattarella però non avrebbe fatto alcun commento a riguardo: “I presidenti non parlano di queste cose, si sa, ma non penso che abbia intenzione di farlo - ha dichiarato Piero Angela a La Repubblica - non è un lavoro facile. Sei sempre in vetrina. Hai sulle spalle grandi responsabilità. Umanamente lo posso capire”. Mattarella ha premiato il padre di Quark per il suo impegno in favore dell’informazione scientifica, divenuta ancor più centrale e importante durante la pandemia di coronavirus. “Sono contento che abbia pensato a me - ha commentato - mi sento parte del servizio pubblico e perciò sento vicino anche il Presidente”.

Per quanto riguarda Mattarella, Piero Angela è solo l’ultimo personaggio della società civile che gli ha chiesto di fare il bis. Il suo mandato scade il prossimo gennaio e il capo dello Stato ha più volte ribadito di non essere disponibile a una ricandidatura. Su di lui però sono forti le pressioni di una certa parte politica che vorrebbe rimanesse al Colle almeno per un altro anno, dando il tempo a Mario Draghi - voluto proprio da Mattarella - di completare il lavoro iniziato al governo.

