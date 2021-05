L'Aria che tira, "Mi devo rafforzare stamattina": Myrta Merlino beccata in studio così

12 maggio 2021 a

Durante l'intervista a Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, Myrta Merlino è stata beccata dalle telecamere de l'Aria che tira con un pasticcino in mano. La conduttrice, allora, si è giustificata ironizzando: "Sto mangiando un po’ di cioccolata, perché altrimenti la memoria mi va giù, mi devo rafforzare un po’ stamattina".

Poi si è tornati a parlare dei temi più caldi dell'attualità. Primi fra tutti il coronavirus e le aperture. L'ospite della Merlino, Vaia, ha spiegato: "Su questo virus si sono combattute troppe battaglie politiche, geopolitiche, industriali, economiche. Apriamo tutto con giudizio e con gradualità". Secondo l'esperto, quindi, è necessario compiere dei passi in avanti, ma sempre in maniera graduale e soprattutto continuando a rispettare le regole di base, quindi mascherina e distanziamento sociale.

"Al di là delle feste eccezionali, come quella per lo scudetto dell’Inter, nella normalità vedo altri momenti sui quali concentrare la nostra attenzione - ha proseguito il direttore sanitario dello Spallanzani -. Si tratta dei punti sensibili, quindi gli autobus, le metropolitane, le scuole". Infine un appello ai giovani, che - come tutti - sperano in un ritorno alla normalità più veloce possibile: "Ai ragazzi dico: non accalcatevi più nelle piazze altrimenti trovano la scusa per non fare cose più importanti".

