L'aria che tira, Pierpaolo Sileri: "Sondato per la Regione Lazio?", bomba su Pd e M5s e un sospetto. Vogliono farlo fuori?

12 maggio 2021 a

a

a

Pierpaolo Sileri è stato ospite di Myrta Merlino, che a L’aria che tira su La7 ha riportato le indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo cui l’attuale sottosegretario del ministero della Salute sarebbe stato in corsa per prendere il posto di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio, qualora l’ex segretario del Pd avesse deciso di candidarsi a sindaco di Roma. “È vero che è stato sondato per la Regione? E che poi qualcuno del M5s ha mollato tutto?”, ha domandato la giornalista di La7.

Video su questo argomento "Coprifuoco e centri commerciali, si può". Draghi frena, Sileri accelera

Sileri non si è sottratto dal rispondere chiaramente e con schiettezza: “Mi hanno sondato? A me viene quasi da ridere. Qualche mese fa qualcuno mi indicava come sindaco di Roma e non ne sapevo nulla, adesso addirittura si parla della Regione Lazio. Francamente non sono stato sondato, l’ho letto anche io sui giornali. E poi tutti sottovalutano la cosa più importante che ho detto, ovvero che per me questo mandato vale come due e quindi tornerò a fare il chirurgo. Preferisco lasciare questa discussione ad altri sicuramente più politici di me”.

"Coprifuoco, ecco il nuovo orario". Conferma dal ministero: per Speranza è quasi ko tecnico

A questo punto la Merlino ha palesato il suo sospetto, ovvero che qualcuno voglia far fuori Sileri dal ministero della Salute: “Un po’ rompipalle lo sono - ha risposto il sottosegretario - ma amo la trasparenza e la correttezza. E poi penso che mi sopravvalutano, l’ho letta pure io questa cosa della Regione Lazio, ma sono un semplice chirurgo affidato al ministero per portare a zero i morti. Quando accadrà, io potrò andare a casa e avrò un altro compito da svolgere”.

Addio mascherina all'aperto, "ce la mettiamo in tasca": ecco la data della liberazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.