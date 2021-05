Nicola Porro, la bomba di Dagospia: "Telefonata di 20 minuti", la decisione di Berlusconi dal San Raffaele

16 maggio 2021 a

Le indiscrezioni spesso e volentieri viaggiano su Dagospia. Anche in questo caso. Le indiscrezioni riguardano politica e giornalismo. La premessa? Le dimissioni di Alessandro Sallusti dalla direzione del Giornale. La politica? Silvio Berlusconi, che era ricoverato al San Raffaele di Milano, dal quale è stato dimesso nel tardo pomeriggio di sabato 15 maggio.

Dunque, eccoci alle indiscrezioni rilanciate da Dagospia, che riguardano proprio la successione al vertice del quotidiano di famiglia. In un flash, si legge: "Ieri, dal suo lettino del San Raffaele, Berlusconi si è intrattenuto al telefono per lunghi venti minuti con Nicola Porro. E di colpo sono schizzate le sue quotazioni per la successione di Sallusti al Giornale...", conclude sibillino Dagospia.

Insomma, in pista ci sarebbe anche Nicola Porro, vicedirettore di lunghissimo corto del quotidiano di via Negri. Tra gli altri nomi circolati in questi ultimi giorni per la direzione, ecco anche quello di Augusto Minzolini, il retroscenista che ha firmato il fondo della prima edizione del Giornale successiva alla diffusione della notizia delle dimissioni di Sallusti. E ancora, tra i papabili anche Paolo Liguori e Gian Marco Chiocci, quest'ultimo attualmente direttore dell'agenzia di stamp AdnKronos.

