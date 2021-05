Denise Pipitone, scoop a Storie Italiane: "La cimice mai attivata". Il dettaglio che può risolvere il caso: la stessa "manina"?

18 maggio 2021 a

Emergono nuovi dettagli sul caso Denise Pipitone. A Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, si va verso una nuova pista. Il motivo è racchiuso all'interno delle rivelazioni dell'ex pm Angione che ha fatto capire come nella vicenda potrebbero essere coinvolte due famiglie. A quel punto è stata la conduttrice a soffermarsi sulla cimice messa a Giuseppe D'Assaro ex marito della sorella di Piero Pulizzi, padre biologico della bimba scomparsa da Mazara del Vallo diciassette anni fa.

L'uomo, collaboratore di giustizia, fu incaricato di andare in famiglia e fare delle domande a moglie e madre. Eppure nel corso del colloquio con la moglie la cimice non fu mai attivata. Da qui il più banale dei sospetti: ad oggi infatti si teme che quel gesto fu fatto apposta per nascondere qualcosa. Non solo, durante le indagini D'Assaro fu considerato un teste inattendibile perché in un primo momento accusò la ex moglie e la figlia, poi parlò della morte di Denise e poi ancora ritrattò. Il fatto che fosse un collaboratore di giustizia ha anche fatto pensare che dietro tutte le due versioni si nascondesse in realtà un messaggio rivolto a qualcuno. A sua volta la moglie di D'Assaro negò di aver conosciuto Denise. Anzi, la donna non sapeva neppure che il fratello fosse il vero padre della bambina. L'accusa, a suo dire, sarebbe arrivata ingiustamente dal marito che voleva solo punirla per non aver accettato di tornare insieme.

A questo punto - è il ragionamento di Storie Italiane - viene da credere che oltre alla famiglia Corona "sia coinvolta anche la Pulizzi". La pm spiega che nella registrazione in cui si sente Jessica parlare del rapimento con altre persone mentre è sul motorino, una di quelle è al 60 per cento un familiare della bambina (Peppe) su cui poi non si è indagato. Ad avvalorare questa tesi anche le registrazioni di Chi L'ha Visto. Il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli ha mandato in onda una conversazione tra Battista della Chiave, zio di Giuseppe D'Assaro, e la moglie che a sua volta si morde le mani e gli grida di tacere visto che sta mettendo tutti nei guai. Della Chiave aveva infatti raccontato di aver visto il nipote portare via Denise.

