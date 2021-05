Enrico Mentana, Chef Rubio lo insulta sullo scontro Israele-Palestina: "Una delle persone che disprezzo di più al mondo"

20 maggio 2021 a

Altra lite social tra Chef Rubio ed Enrico Mentana. Questa volta al centro il conflitto incessante tra Israele e la Palestina. Proprio su questo si è pronunciato su Facebook il direttore del Tg di La7 che ha scritto: "Nel conflitto israelo-palestinese non ci sono la parte giusta e quella sbagliata, il torto di uno e la ragione dell'altro, le verità assolute di questo o di quello. Solo chi non conosce quella regione, quell'intrico di fedi religiose e di etnie, di colonizzazioni e complicità, di sconfitte e vittorie passate può trattare l'ennesimo conflitto in corso come fosse un partita di Champions tra la squadra del cuore e l'avversario più odiato: e qui sui social è l'atteggiamento dominante".

Una tesi, quella di Mentana, secondo cui non c'è un buono e un cattivo: "Per cui Israele pratica l'apartheid e e palestinesi sono terroristi, e ogni percorso di pace è un imbroglio. È il gioco del partito preso, il terreno dei fanatici, che partono da una certezza, di essere dalla parte giusta, che va presidiata con durezza e inflessibilità, mostrandosi più aggressivi di chi la pensa in modo opposto, e facendo terra bruciata nella terra di nessuno del dubbio. Sarà sempre di più così, nell'esplosione festante di odio social, finché non si darà una sicurezza di pace e di confini a Israele e di Stato e territorio al popolo palestinese. Si chiama pace".

Parole che hanno indignato il già livoroso Rubio. Lo chef ha voluto replicare con un cinguettio al vetriolo, rilanciando ovviamente le parole del giornalista: "Non posso accettare che un uomo possa anche solo pensare una roba del genere, che un giornalista possa scrivere un testo così infarcito di propaganda sionista senza che nessun collega dica nulla. Mentana, sei una delle persone che disprezzo di più al mondo, vanne fiero". Finito qui? Neanche per sogno. A Rubio il neutralismo di Mentana sembra proprio non piacere: "E giù applausi. Capito? La gente ebete gli mette il like! Io dico po*** ma studiate prima e poi mettete il like. Come se io me mettessi a mette like a tweet de neurochirurghi che mostrano tesi comparative... se non so un c**o al massimo leggo e muto".

