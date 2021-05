David Parenzo e Chef Rubio, rissa sul conflitto tra Israele e Palestina: "Analfabetismo di ritorno", "Babbo"

20 maggio 2021 a

Nella lite social tra Chef Rubio ed Enrico Mentana ci si intromette anche David Parenzo. Se infatti il direttore del Tg di La7 non replica agli insulti di Rubio, lo stesso non si può dire del conduttore. Parenzo ha voluto commentare le parole dello chef davanti a tutti, su Twitter. "Ogni giorno Chef Rubio dimostra come nel nostro Paese sia presente il tema dell’analfabetismo di ritorno". Il motivo? Queste frasi sullo scontro tra Israele e la Palestina: "Non posso accettare che un uomo possa anche solo pensare una roba del genere, che un giornalista possa scrivere un testo così infarcito di propaganda sionista senza che nessun collega dica nulla. Mentana, sei una delle persone che disprezzo di più al mondo, vanne fiero".

Rubio era infatti intervenuto a sua volta sul'uscita del giornalista che aveva spiegato come in questo conflitto non ci fosse una parte cattiva e una buona: "Nel conflitto israelo-palestinese - scriveva Mentana - non ci sono la parte giusta e quella sbagliata, il torto di uno e la ragione dell'altro, le verità assolute di questo o di quello. Solo chi non conosce quella regione, quell'intrico di fedi religiose e di etnie, di colonizzazioni e complicità, di sconfitte e vittorie passate può trattare l'ennesimo conflitto in corso come fosse un partita di Champions tra la squadra del cuore e l'avversario più odiato: e qui sui social è l'atteggiamento dominante". Frasi che non sono affatto piaciute a Rubio, da sempre e apertamente contro i palestinesi più volte da lui definiti "abominevoli". Quanto basta per scatenare Parenzo, discendente di una famiglia ebraica.

Non è un caso, dunque, che il conduttore di In Onda abbia replicato allo chef e che lui, per tutta risposta, lo abbia nuovamente criticato: "Secondo la tua logica la battuta avrebbe avuto senso se avessi scritto analfabetismo funzionale “l’incapacità di comprendere, valutare e usare le informazioni incontrabili nell'attuale società”, ma sei talmente babbo che nemmeno le battute che ti suggeriscono riesci a riportare", è stato l'ultima invettiva di Rubio.

