David Parenzo fa il fenomeno: "Solo nelle sedi istituzionali". Guido Crosetto lo umilia: "Dov'è scritto?", tragicomica figuraccia

18 maggio 2021 a

a

a

Ci vuole poco a colpire e ad affondare David Parenzo, uno tra i più schierati e sfacciati nel panorama giornalistico italiano. Ci vuole poco a colpirlo e affondarlo soprattutto se a menar fendenti è uno come Guido Crosetto, che ha gioco facilissimo a spernacchiarlo su Twitter.

"Incredibile che cosa sta facendo Salvini". Parenzo a valanga: tira aria di Papeete? | Video

Ad aprire le danze è proprio il Gigante e fondatore di Fratelli d'Italia, il quale si interroga sul social su una delle vicende di questi ultimi giorni, gli incontri tra Matteo Renzi e Matteo Salvini e Mancini dei servizi segreti, rilanciati con grande scandalo e fracasso da Report, la trasmissione - altrettanto schierata, proprio come Parenzo - di Rai 3.

Dunque, scrive Crosetto: "Scusate, non capisco perché un funzionario dello Stato non possa incontrare un eletto. Chi si può incontrare, quindi? Un carabiniere, si? Un militare? Un magistrato si o no? Un professore o un primario? Una maestra? Un dirigente INPS? Dove trovo l’elenco di chi si può incontrare?". Ed ecco che a rispondergli spunta proprio David, che solleva il metaforico ditino: "Si possono incontrare tutti ma nelle sedi istituzionali", puntualizza.

"Covid a Parenzo? Ben venga". Sgarbi perde le staffe, rissa sfiorata in diretta: "Basta fare l'uccellaccio del malaugurio"

Pronta la replica di Crosetto a David: "Sì? Dimmi per cortesia dove c'è scritto?". E Parenzo, che ovviamente non ha ha risposta buona, la spazza in corner: "Pressi istituzionale". E Crosetto gli infligge il colpo di grazia: "Assolutamente no. E parlo essendo stato istituzione. Nelle sedi si lavora", conclude il Gigante. Piallato Parenzo, che inanella l'ennesima figuraccia.

"Nessuna invasione, i sovranisti sono pazzi". Immigrazione, l'ultimo delirio di Parenzo: insulti a Salvini & Meloni | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.