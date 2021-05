Tagadà, delirio di David Parenzo sull'immigrazione: "Nessuna invasione, sovranisti pazzi". Insulti a Salvini e Meloni

13 maggio 2021 a

"Ecco perché i sovranisti sono pazzi: dovrebbero essere loro a chiedere più Europa. Voglio vedere l'umanità di chi propone il blocco navale quando ti trovi davanti dei minori non accompagnati". Questo il sunto del pensiero di David Parenzo, sul tema immigrazione, intervistato come ospite nella sua trasmissione Tagadà in onda su La7. Il giornalista ha affrontatp col suo solito piglio polemico il tema dei migranti, in particolare quello che sta succedendo nell'isola di Lampedusa. E insomma, volano insulti: i sovranisti, ovvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono dei "pazzi".

"Non c'è nessuna invasione, non c'è nessuna sostituzione etnica, come qualcuno ha detto. Cominciamo a mettere a post in ordine le cose. L'Europa non ha purtroppo nessuna competenza diretta. In realtà dovrebbero essere proprio i sovranisti a chiedere più poteri all'Europa. Se si criticano gli accordi di Malta del 2018 in cui solo 4 paese si offrirono di ospitare i migranti, in quel caso per gli altrri che rifiutarono bisognava sanzionarli. Come si sanziona chi sfora il patto di stabilità. Questo vuol dire dare un ruolo centrale all'Europa", sparacchia Parenzo.

"Se i sovranisti pensano di risolvere il problema dell'immigrazione, mettendo della navi davanti a Lampedusa. Non bastano certo un paio di navi militari, bisogna dare più potere all'Europa e sanzionare quei paesi che non condividono il tema della ricollocazione dei migranti", spiega sempre Parenzo. Il tema come si vede è delicato e Parenzo cerca di dire la sua, avanzando l'ipotesi che sono proprio gli Stati nazionali a non voler affrontare la questione migranti in maniera equa e legittima. scaricando sui paesi (come Italia, Spagna e Grecia) che vivono più direttamente sulla propria pelle i tanti sbarchi di clandestini.

