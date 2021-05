David Parenzo travolto dagli insulti dopo aver criticato Matteo Salvini: "Incompetente, chi è davvero disumano"

15 maggio 2021 a

David Parenzo travolto dalle critiche. Il suo nome occupa Twitter e tutto per colpa del commento arrivato dopo la decisione del gup di Catania di scagionare Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Il motivo? "Il fatto non sussiste" e il leader della Lega non può finire a processo con l'accusa di sequestro di persona. Eppure il giornalista e conduttore di La7 non ha preso bene la decisione: "Davvero il senatore Salvini ritiene che il metodo per fermare l'immigrazione sia quello di prendere in ostaggio, uso la parola in modo politico e non giudiziario, delle persone e tenerle su una barca per 15 o 30 giorni per poi farle scendere e chiedere la redistribuzione in tutta Italia. È questo il metodo?". Una frase pronunciata davanti alle telecamere dell'Aria Che Tira, che hanno scatenato l'ira degli italiani.

"Non teneteci ancora legati alle parole di Un Parenzo ,di un Fedez ,o di qualsiasi incompetente che dica 4 stupidaggini ,I fatti sono che gli sbarchi sono triplicati e non fate niente !! Fate i fatti ,perché il popolo non è un talk-show, c'è un invasione pericolosa", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Vorrei ricordare a Parenzo, il blocco navale del 1997 da parte del Governo di centrosinistra, per arginare il fenomeno migratorio riguardante l'Albania. Presidente Prodi, agli Esteri Dini, agli Interni Napolitano. Sicuramente un Governo non disumano.....".

Tra questi anche il commento di Giorgia Meloni a un'altra uscita - sempre nel salotto di Myrta Merlino - di Parenzo che si pronunciava così: "Io penso che i nostri sovranisti possano fare un salto in avanti e cominciare a porre all'Europa un'altro problema: la Ue non ha purtroppo alcun tipo di competenza in tema di immigrazione e sanità. Gli stati sovrani non a caso si tengono queste deroghe. Chi dice che l'Europa non interviene mente. Io dico: i sovranisti ora dovrebbero dire che abbiamo bisogno di più Europa, di rendere obbligatorie le redistribuzioni e che ci siano delle sanzioni per chi non le rispetta. Fossi sovranista, e non lo sono, inizierei a capire che il problema è diverso". Doverosa la replica della leader di Fratelli d'Italia: "Caro David, la disumanità appartiene a chi incentiva il business attorno al traffico di esseri umani e non a chi vorrebbe fermare le partenze. L’unico modo per impedire nuovi sbarchi, e quindi le morti in mare, è il #BloccoNavale al largo delle coste libiche. Fattene una ragione".

