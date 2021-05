Dritto e Rovescio, tsunami-Mauro Corona: "Orrore, mente oscurata, da studiare e cacciare". Ce l'ha con Roberto Speranza?

21 maggio 2021 a

Come lotta, Mauro Corona. Lo scrittore e alpinista, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 20 maggio, picchia durissimo contro le decisioni su coprifuoco e coronavirus. Difficile non cogliere nelle sue parole un riferimento a Roberto Speranza, massimo ideologo della serrata indiscriminata.

Ad imbeccare Corona ci pensa Del Debbio: "Da ieri si può stare in giro fino alle 23: un passo avanti, non vuol dire nulla o si può far di più?". Tranchant la risposta dello scrittore: "Ma chi suggerisce a queste menti oscurate simili regole? Ci hanno dato il contentino. Ma perché non fino all'una o mezzanotte? Che differenza c'è? Gli effetti della malattia e della pandemia cosa c'entrano? Chi è l'eminenza grigia che decide queste cose? Dobbiamo portarlo su un tavolo e chiedergli: sei tu che decidi queste robe? Per favore, lasciamogli la paga ma mettiamolo da parte. Prima ci avevano chiuso dentro. Adesso ci hanno chiuso fuori: non si può mangiare dentro, ma ci hanno chiuso fuori", sbotta Corona.

E ancora, Del Debbio: "Hai visto che riaprono gli impianti da sci il 22 maggio? Come mettere gli ombrelloni in Versilia il 6 gennaio...". "Uguale - riprende Corona -. In alte quote c'è qualcosa ancora da sciare... ma la stagione finisce ad aprile regolarmente. Queste persone vanno analizzate, studiate scientificamente: c'è materiale per romanzi di fantascienza e dell'orrore sciocco", conclude Corona.

