Bill Gates, disperata richiesta d'amore? Come l'hanno beccato a Roma: straziante

La notizia del divorzio di Bill Gates da Melinda dopo ben 27 anni di matrimonio è al centro del dibattito pubblico da giorni ormai. Tutti non fanno che chiedersi quale possa essere stato il motivo della separazione. Tre settimane dopo l'annuncio, però, ecco che il fondatore di Microsoft si presenta in videocollegamento al Global Health Summit mostrando ancora la fede al dito della mano sinistra. Un dettaglio - come riporta il Messaggero - che era già stato notato qualche giorno prima negli Stati Uniti durante un intervento alla Camera di Commercio.

Il fatto che l'imprenditore indossi ancora l'anello sembra essere inspiegabile, visto che la notizia sul divorzio è più che certa. Sono stati proprio Bill e Melinda ad annunciare la loro separazione con un comunicato congiunto. Negli Usa, comunque, quella fede al dito ha avuto molta eco. Molti l'hanno interpretata come il segnale di una volontà di mantenere i rapporti comunque stabili con l'ex moglie, nonostante le vicende di tradimenti che sono venute alla luce.

Nel corso del suo intervento al Summit moderato da Mario Draghi e Ursula von der Leyen, l'imprenditore ha sottolineato la necessità di maggiore solidarietà sul fronte vaccini. Ha spiegato ad esempio che i Paesi più ricchi hanno prenotato più dosi di quelle di cui avevano bisogno e che adesso dovrebbero "condividere le dosi in eccesso". Ricordando che se "gli Stati Uniti e l' Europa sembrano essere a un momento di svolta, altri Paesi stanno vivendo il picco più alto".

