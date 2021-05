Che tempo che fa, Guido Crosetto imbarazza Fabio Fazio: "Ha invitato più volte Letta in due mesi che Meloni in otto anni"

22 maggio 2021 a

A distanza di poco più di un mese, Enrico Letta sarà nuovamente ospite a Che tempo che fa, su Rai3. D’altronde Fabio Fazio poteva mai perdersi la ben poco affascinante e interessante polemica sull'ultima proposta avanzata dal segretario del Pd? Il quale si è alzato una mattina e, complice il disorientamento totale che vige a sinistra, ha deciso che in questo momento l’Italia ha proprio bisogno di una bella tassa di successione progressiva per i patrimoni che superano il milione di euro.

Tramite questa tassa, secondo il Letta-pensiero, dovrebbero essere finanziati i neo 18enni. Ovviamente a bocciare tale proposta è stato chiunque, a partire dal premier Mario Draghi, che ha elegantemente fatto capire di ritenerla una stupidaggine bella e buona. Molto più esplicito, invece, Matteo Salvini: “Assurdo che Letta e Pd continuino a pensare nuove tasse. È giusto aiutare i giovani, ma la proposta della Lega è tassare le multinazionali stranieri che fanno affari in Italia e non pagano le tasse. Penso ad Amazon, 350 miliardi di fatturato, 44 miliardi di ricavi in Europa e pochi spicci di tasse pagate in Italia”.

Un rilievo interessante è arrivato da Guido Crosetto: “È stato più volte da Fazio a Che tempo che fa Enrico Letta, nei due mesi da segretario del Pd, che Giorgia Meloni negli ultimi 8 anni da presidente di Fdi. Con dati così - ha ironizzato - dovrebbe spostarsi su La7”.

