Lucia Annunziata, lo scontro con Conte e le "minacce" di Casalino: convocato il direttore di Rai 3

26 maggio 2021 a

a

a

La Vigilanza Rai, su proposta del presidente Barachini, ha convocato il direttore di Raitre Franco Di Mare e la «Commissione codice etico» per esaminare il caso Annunziata-Conte. Lo si apprende da fonti della bicamerale. Domenica scorsa l'ex premier aveva mandato una lettera alla conduttrice di Mezz' ora in più, accusando la giornalista di aver leso la sua credibilità durante una intervista ad Alessandro Di Battista.

"Abusi e minacce", Annunziata molestata per tre anni da Casalino: il report e la vergona del portavoce

La giornalista ha letto una missiva, scritta di suo pugno, che è stata inviata al presidente della Commissione di vigilanza e ai vertici Rai chiedendo di essere «convocata in audizione per giudicare se ho effettivamente violato questi codici del servizio pubblico. Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità. Pronta anche a confrontarmi con il professor Conte, nel caso accettasse uno dei tanti inviti rivoltogli nel corso della sua Presidenza». Il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, lunedì, aveva invocato a gran voce la convocazione della commissione di Vigilanza: «Può diventare l'occasione per iniziare a fare luce con una serie di audizioni sul "metodo Casalino"».

"Leggila o querelo". Lucia Annunziata 'minacciata' da Giuseppe Conte, la resa in diretta tv: un grosso caso in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.