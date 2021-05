Debora Serracchiani, la passionaccia della piddina: "Mario Draghi mi scuserà...", ecco con chi vuole uscire a cena

27 maggio 2021 a

a

a

Hai capito, Debora Serracchiani? La capogruppo del Pd e tifosissima della Roma si confessa a Un giorno da pecora, il programma in onda su Rai Radio 1. Non si parla solo di politica, ma anche di calcio. Si parla dell'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa, insomma alla guida della squadra del cuore della Serracchiani. E si scopre che la piddina, per lo Special One, nutre una vera e propria passione.

Video su questo argomento "Il Pd aveva chiesto le riaperture ragionate". Altro che Lega, la Serracchiani si prende il merito

La Serracchiani non nutre grossi rimpianti per la chiusura dell'epoca-Fonseca, e premette: "Mourinho alla Roma? Una grande occasione, è uno che può spaccare". E fin qui, tutto bene. E ancora: "O fa tanto in modo straordinario, oppure non so". Insomma, qualche dubbio sul portoghese, lo nutre anche lei. "Secondo me comunque - riprende - è un grandissimo allenatore, speriamo bene...", aggiunge. C'è da dire che Mourinho, nelle ultime stagioni, ha inanellato una serie di fiaschi: alla Roma, dopo l'esonero subito al Tottenham, cerca il riscatto.

Video su questo argomento "Una strana concezione della democrazia". Riforma elettorale, Pietro Senaldi smaschera la Serracchiani e il Pd

Dunque, eccoci alla passionaccia della piddina. Quando chiedono alla Serracchiani con chi preferirebbe andare a cena tra Mourinho e il premier, Mario Draghi, la risposta piove senza alcun tipo di indugio: "Draghi lo ho già conosciuto. Mourinho no, quindi scelgo lui. Il presidente mi scuserà...", ha chiosato con ironia la Serracchiani. Già, il fascino dello Special One è noto a tutti.

"Quando avverrà la revisione". Coprifuoco, compromesso nella maggioranza: tra sospensioni e litigi, cosa cambia da subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.