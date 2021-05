Stasera Italia, Cesara Buonamici bacchetta Enrico Letta: "Tassa di successione? Ha fatto passare il solito messaggio del Pd"

28 maggio 2021 a

"Ha sbagliato il messaggio secondo me": Cesara Buonamici - ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4 - bacchetta il segretario del Pd Enrico Letta sulla tanto discussa questione della tassa di successione. La proposta consiste nell'aumentare l'imposta sulle eredità oltre i 5 milioni di euro, in modo da finanziare una dote per i 18enni meno abbienti. La proposta del dem, però, non è stata gradita da molti. A tal proposito la giornalista del Tg5 ha affermato: "Ha fatto passare il solito messaggio del Pd e le tasse".

Continuando a parlare delle tasse, poi, la Buonamici ha aggiunto: "A un sacco di gente, anche simpatizzante del Pd, può venire in mente che non siano le prime. Lui sa benissimo che il primo pensiero è: ‘e se poi dopo ne arrivano anche delle altre?’". D'accordo anche la conduttrice, che ha detto: "Già, le tasse non vengono mai da sole".

Parlando del rapporto Letta-Renzi, invece, la giornalista ha detto la sua: "Letta è rimasto un po’ ossessionato da questo 'stai sereno' e sta cercando di de-renzizzare alla velocità della luce il Pd. Però il segno di Renzi, benché sia uscito e abbia fatto la sua Italia Viva, è forte nel partito". E ancora: "Non è semplice la missione di Enrico Letta. Lui sta dando una sterzata molto forte su tutti i temi classici della sinistra, che vanno dalle questioni sociali ai diritti civili".

