Sabina Began a Belve, "le ho quasi staccato un capezzolo a morsi": la follia davanti a Silvio Berlusconi, uno choc

Anni dopo si ritorna alla controverse dichiarazioni di Sabina Began, l'Ape Regina, colei che tempo fa disse addirittura di aver perso un figlio da Silvio Berlusconi. La Began ha infatti rilasciato una lunga intervista a Belve, il programma di Francesca Magnani in onda su Rai 2, dove ha detto di tutto e di più. In primis, il fatto che Berlusconi "non lo sento penso da cinque anni".

"Gira voce di una straordinaria intervista". Indiscrezione esplosiva su Sabina Began, "mancano pochi giorni": Berlusconi nel mirino

Dunque, si torna su quel bambino perso: "Io gli ho detto che mi sarebbe piaciuto avere un bambino, “sto con te ,non sto con altri uomini, sei solo tu il mio uomo”. E lui mi ha detto “sì sarò io il padre”. Siccome non avevo più rapporti con lui, non facevo più sesso perché gli avevo detto che non mi avrebbe più toccata, lui mi ha rispettata. Perché io avevo dato un morso a una delle ragazze sul seno gli ho quasi staccato un capezzolo dalla gelosia. Lui mi ha detto “ma perché lo hai fatto? “Perché sono arrabbiata e adesso non mi toccherai ma più”. E non mi sono mai più fatta toccare però volevo fare questo figlio con lui", ricorda la Began.

"Cosa direbbe a Berlusconi?". Sabina Began piange e sviene: il dramma in studio a Rai2

A quel punto la Fagnani le fa notare: "Però insomma la domanda è che sicuramente lei lo voleva e sicuramente era una proiezione e un momento disperato per lei. Però non è mai esistito questo bambino?". Insomma, una proiezione. Eppure la Began insiste: "No, l'ho fatto. Sono andata in clinica a farlo". Ha tentato una fecondazione? "Sì. Lui me l’ha fatta fare, mi ha organizzato tutto ma poi non è andata. Io mi sono fatta fare tanti ormoni, ero diventata gonfia poi piangevo giorno e notte perché questi ormoni mi facevano diventare pazza. Però lui è stato meraviglioso, lui prima mi diceva sempre bugie, con tanti “non posso…”. Ma nella fase in cui cercavo di restare incinta mi riceveva tutti i giorni, si prendeva cura di me”. E a questo punto, l'Ape Regina di fatto capitola: "Comunque era un'eterologa, non c'entrava niente Berlusconi", nota l'intervistatrice. "Sì, ma lui mi aveva detto che sarebbe diventato suo figlio", conclude Sabina Began.

