Milena Gabanelli presidente Rai? Retroscena: Mario Draghi si piega ai partiti, il jolly di Enrico Letta e M5s

Nei giorni scorsi erano circolate voci secondo cui Mario Draghi fosse in procinto di prendere una decisione sulle nomine in Rai, invece i tempi si sono allungati e anche di molto. Lo scrive Marco Antonellis, che su Tpi ha delineato gli scenari riguardanti i vertici di viale Mazzini: a partire dall’assemblea dei Soci, che è stata rinviata di quasi un mese. Ciò significa che il blitz tentato dal presidente del Consiglio è fallito: Draghi si sarebbe reso conto che sulla Rai non riesce a bypassare i partiti e quindi ha bisogno di tempo per trovare un compromesso che vada bene a tutti.

Nel frattempo è ripreso il toto-nomi, con tanto di “new entry” di un certo peso: “Tra i nomi in pista per la presidenza della Rai - scrive Antonellis - in queste ultime ore si sta facendo largo dalle parti di Palazzo Chigi anche quello di Milena Gabanelli. L’idea piace soprattutto a Enrico Letta che lo utilizzerebbe in chiave politica per rinsaldare l’alleanza nazionale (che ancora stenta a decollare) con il M5s. Resta però l’incognita del centrodestra. Ostacolo difficilissimo, in Vigilanza, da superare per la pur ottima Milena”.

Secondo Antonellis sono i manager interni alla Rai ad avere maggiori possibilità ad ambire a posizione di vertice: si tratterebbe di Roberto Sergio, Paolo Del Brocco e Marcello Ciannamea. “Per garantirsi la ‘benevolenza’ di Palazzo Chigi - si legge su Tpi - hanno rilanciato, promettendo a Draghi di essere pronti a varare nei primi 100 giorni quanto necessario per far ripartire l’azienda tra nomine e piano industriale”.

