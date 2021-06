Otto e Mezzo, Tommaso Montanari insulta Giorgia Meloni: "Negazionista e sciacalla", Lilli Gruber in estasi

03 giugno 2021 a

a

a

Siamo a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, la puntata è quella in onda su La7 mercoledì 2 giugno. Ospite in collegamento ecco Tommaso Montanari, lo storico dell'arte e nuova avanguardia dell'odio contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni e del disprezzo nei confronti di sovranismo e dintorni. Eccolo, il nuovo idolo dell'intellighenzia - ultra-snob - di sinistra. Eccolo pronto a sparare ad alzo zero contro "le destre". In questo caso, contro la leader di Fratelli d'Italia. Ad imbeccarlo, ovviamente, una compiaciutissima Gruber, secondo la quale "sta passando l'idea" che la sinistra non combatta il virus ma le categorie più odiate dalla sinistra stessa. "I sondaggi danno Giorgia Meloni in continua ascesa...", chiosa la Gruber.

Mario Monti, un vampiro è per sempre: "Sulle tasse ha ragione Enrico Letta", ora il loden dà del fesso anche a Mario Draghi

"Sono contento del fatto che la Meloni veda una sinistra, io non la vedo. Una sinistra che vuole punire le categorie che odia? Per vederla serve una lente di ingrandimento", replica Montanari. Ma siamo solo all'inizio, perché dopo la premessa, ecco che il prof passa all'insulto: "Credo sia una dichiarazione grave, c'è un negazionismo strisciante del Covid e anche del sciacallaggio politico", sentenzia mister Montanari. Già, Meloni sciacalla e negazionista, il tutto di fronte a una Gruber in sostanziale estasi.

"Lo fa a favore di telecamere". Montanari, colata di odio sul 'cristiano' Salvini: "Perché lo trovo ripugnante"

"Francamente, se ci sono categorie che hanno patito più di altre la pandemia, sono quelle che stanno in fondo alla scala sociale: i ricchi sono diventati più ricchi e i poveri più poveri. La Meloni cresce perché in situazioni di sofferenza chi propone un nemico, la sinistra anche se inesistente, riesce a catalizzare dei consensi. Aver lasciato da sola la Meloni all'opposizione è stato un errore", conclude Montanari. L'odio è servito...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.