Emma Marrone vestita così all'Eurovision si sfoga: "Damiano nudo andava bene, io invece no"

"Mi hanno preso in giro per un paio di shorts color oro": Emma Marrone si toglie qualche sassolino dalla scarpa e racconta la sua esperienza all'Eurovision nel 2014. A differenza dei Maneskin, l'ex allieva di Amici non vinse. Anzi, si posizionò al 21esimo posto. E le critiche per il suo abbigliamento e le sue performance non mancarono, soprattutto in Italia, come lei stessa ha rivelato in un'intervista al Giornale: "Nel nostro Paese dal punto del sessismo c'è ancora molto da fare e lo conferma come la stampa, blog e giornalisti o pseudo tali hanno affrontato la conferenza stampa dei Maneskin dopo la vittoria".

La cantante, infatti, ha raccontato di essere stata trattata in un modo diverso rispetto al frontman della band: "Damiano è stato apprezzato quando si è presentato a torso nudo con gli stivali sul tavolo e la bottiglia. Io invece ero stata criticata, specialmente dalle donne. Forse su certe cose sono sempre stata troppo avanti". La Marrone, in ogni caso, non ha perso la grinta. Sarà lei la prima a ripartire con i grandi concerti dal vivo dopo la pandemia. Il 6 e 7 giugno parte dall'Arena di Verona e poi fino a metà luglio girerà l'Italia da Taormina a Roma fino a Bologna.

"I pregiudizi ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Ma ho imparato a fregarmene perché so quanto valore do al mio lavoro. E poi ho fatto tanti cambiamenti musicali senza pensare alla quantità di stream o all'hype o chissà a cos'altro", ha detto Emma, facendo un bilancio dei suoi 10 anni di carriera. Infine qualche parola anche sull'amico e collega Franco Battiato, venuto a mancare pochi giorni fa: "La sua morte mi ha spezzato il cuore come quando è morto Pino Daniele. Con Battiato parlavamo di musica al telefono e non dimenticherò mai la mia vacanza a casa sua. Veniva a svegliarmi con il caffè alle 5 del mattino: Andiamo al mare".

