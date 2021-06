Danilo Toninelli svela come è stato tagliato fuori dal governo: "L'ho appreso dal tg di Mentana"

04 giugno 2021 a

"Gli attacchi e il dileggio sono stati enormemente fastidiosi, ma li ho sopportati, ma non ho mai pensato di mollare per colpa di questo, ho pensato di mollare quando non sono riuscito a bloccare il Tav e a revocare la concessione ai Benetton. I dossier erano pronti, ma vinse Salvini, il M5S si indebolì e non riuscimmo a fargli mettere una firmetta". Così Danilo Toninelli racconta la sua esperienza di ministro. Il ricordo è ai continui attacchi avuti: "I giornali di destra hanno detto che nel mio libro faccio la vittima, ma mai una volta che mi attaccassero su qualche provvedimento, mi attaccano sempre sulle mi***te, sulla persona, ma mai su quello che ho fatto", precisa.

"Perché mi hanno fatto fuori? Non ho mai partecipato a nessun dibattito sulla formazione del governo Conte 2, ho appreso dal tg di Mentana l’elenco dei ministri, quindi non so dire cosa sia successo. Il mio rammarico è non aver chiuso fino in fondo alcuni dossier, come quello della revoca delle concessioni ai Benetton. Gli errori dei miei colleghi di Movimento è che troppo spesso si sono affidati a quell’esperienza di sistema, di salotto, io ho sempre avuto collaboratori che venivano da fuori, con le mani libere e con la voglia di fare", rivela il retroscena della sua mancata riconferma di ministro nel Conte 2.

Sulla leadership del M5S spiega che, "c’è bisogno di un leader mantenendo però ben salde le nostre fondamenta, che sono state messe a rischio in questo periodo per il problema che abbiamo avuto con Rousseau e Casaleggio. Stiamo litigando, in una maniera quasi incomprensibile. Perdere Rousseau e Davide è un dolore enorme, ma la democrazia diretta deve rimanere, così come la partecipazione dei territori, l’etica, i valori che ci hanno caratterizzato fin dall’inizio. Sono convinto che il Movimento tornerà forte, è un bene nazionale perché sugli argomenti etici più importanti è l’unico che dà l’anima", conclude Toninelli.

