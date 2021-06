Vittorio Sgarbi, il tumore e un messaggio da brividi: "Sofferenza fisica, resistere resistere resistere"

06 giugno 2021 a

"Resistere, resistere, resistere". Vittorio Sgarbi 1, cancro 0. Qualche mese fa l'onorevole eletto nel 2018 con Forza Italia ha annunciato a La Zanzara, lo show radiofonico di Radio 24 condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani, di avere un tumore. Per l'esattezza, "un cancro alle p***e". La consueta dose di sarcasmo, brutale e sfrontato, per nascondere una battaglia molto complicata, in certi momenti terrificante.

Ora, via social, il critico d'arte e opinionista tv più famoso, amato e odiato d'Italia esce nuovamente allo scoperto con un annuncio di grande impatto emotivo: "È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene". Sì, Vittorio ha sconfitto il cancro. "Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma. Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei 'sgarbi'. Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere! In c***lo alla balena. E alle capre".

Si chiude così un brutto periodo per il fresco 69enne (il compleanno lo scorso 8 maggio), che fortunatamente ha scoperto di non aver avuto metastasi e che nei mesi scorsi ha superato anche il coronavirus. Anzi, ironia della sorte è stato proprio grazie ad esami di routine successivi alla sua negativizzazione che Vittorio ha scoperto di avere un tumore.

